В Национальной библиотеке Грозного состоялась презентация первого перевода романа Александра Пушкина Евгений Онегин на чеченский язык, передает РИА Новости. Автор перевода – чеченский поэт и писатель Хусейн Хатаев.

В Национальной библиотеке Грозного состоялась презентация первого перевода романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" на чеченский язык, передает РИА Новости. Автор перевода – чеченский поэт и писатель Хусейн Хатаев.Работа над переводом длилась почти 5 лет, все это время в чеченском журнале "Вайнах" публиковались отрывки. В отдельном издании роман выйдет в ближайшее время.Хатаев и раньше занимался переводами на чеченский язык известных литературных произведений. В частности, он перевел детские сказки Шарля Перро и Ганса Христиана Андерсена. В планах – перевод трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет".