Правоохранители напомнили об ответственности родителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних.

В Гусь-Хрустальном районе состоялось расширенное родительское собрание с участием представителей Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в системе образования района. Главной темой мероприятия стала родительская ответственность за благополучное будущее детей.В собрании приняли участие сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный», межрайонной прокуратуры, представители администрации, а также родители и законные представители учащихся районных образовательных учреждений.Обращаясь к собравшимся, начальник ОПДН майор полиции Ирина Зотова напомнила о необходимости постоянного контроля за детьми со стороны взрослых, о важности проявления участия к жизни ребенка, знакомства его с нормами поведения и общения. В рамках диалога с родителями Ирина Зотова рассказала о потенциальных угрозах жизни и здоровью, которые могут подстерегать несовершеннолетних как в реальной, так и в виртуальной жизни. Также с о том, какую ответственность несут родители за административные правонарушения и уголовные преступления своих детей.Старший инспектор ОГИБДД капитан полиции Владимир Зубанов рассказал присутствующим о роли родителей в предотвращении дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, подчеркнув, что самая доходчивая форма обучения - личный пример родителей. Именно на примере взрослых дети учатся «законам дороги». Поэтому так важно, чтобы родители сами были дисциплинированными на улице.В завершении мероприятия его участники отметили важность и значимость проведения подобных встреч.