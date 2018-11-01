Мужчину госпитализировали с множественными телесными повреждениями

Мужчину госпитализировали с множественными телесными повреждениямиВ Камешковском районе генерального директора ООО «ТехМет» обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за которого пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.Мужчина руководил фирмой по производству и обработке продукции из металла с 2016 года. Он не обеспечил безопасность работ, а помещение цеха оборудовал самодельной стойкой-тележкой для складирования листовой стали.Этим летом на предприятие привезли 18 листов тонколистовой стали. Некоторые из них оказались с дефектами и, по распоряжению директора, их поставили на самодельный стеллаж.В итоге в какой-то момент все 18 листов размером 1250 на 2500 мм упали на одного из работников, придавив его к полу.Мужчине оказали первую помощь, а после госпитализировали с множественными телесными повреждениями.В ходе следствия директор фирмы полностью признал свою вину, извинился перед потерпевшим и загладил причиненный вред возмещением денежных средств.Уголовное дело передано в суд.