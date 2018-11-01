Двоих заключенных исправительной колонии №39 в Приморье нашли мертвыми в штрафном изоляторе.

Двоих заключенных исправительной колонии №39 в Приморье нашли мертвыми в штрафном изоляторе. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ ФСИН Приморского края.Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. По предварительной информации, речь идет о самоубийстве.ЧП произошло 24 октября, но только 1 ноября представители ведомства официально подтвердили информацию, которая ранее появилась в местных средствах массовой информации.В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. Результаты проверки будут направлены в контролирующие органы.Исправительная колония общего режима №39 находится в селе Чкаловском Спасского района Приморского края, в 300 километрах от Владивостока, передает РИА Новости.