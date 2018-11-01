После того, как они якобы проверили счетчики, у женщины пропали золотые изделия

После того, как они якобы проверили счетчики, у женщины пропали золотые изделияВ Коврове в полицию обратилась 84-летняя местная жительница. Днем 31 октября ее обокрали мошенники, сообщают наши ковровские коллеги.Правоохранители приехали в квартиру пенсионерки. Женщина рассказала, что к ней пришли 2 незнакомки якобы проверить газовый счетчик. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила, что у нее пропали золотые изделия.С помощью примет, названных пенсионеркой, полицейские быстро нашли подозреваемых. Ими оказались ранее судимая жительница Вязников и жительница Нижнего Новгорода.Для дальнейшего разбирательства они были переданы следователям.