В Москве были задержаны шестнадцать черных риелторов, подозреваемых в совершении многочисленных убийств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В Москве были задержаны шестнадцать черных риелторов, подозреваемых в совершении многочисленных убийств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Банда орудовала в Московской и Тверской областях с 2012 по 2016 год. В состав преступной группы, возглавляемой профессиональным риелтором Романом Шугаибовым, входили восемь мужчин и восемь женщин. Их обвиняют в совершении девяти убийств и пяти эпизодах мошенничества."В зависимости от роли каждого им инкриминируется создание преступного сообщества (организации) и участие в нем, совершение девяти убийств, а также пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой", – рассказала Светлана Петренко.По данным следствия, злоумышленники специально находили одиноких, ведущих замкнутый образ жизни, людей, которые имели в собственности квартиры в Москве. Черные риелторы обманным путем лишали их прав на жилье и убивали. Они расстреливали своих жертв, топили в реке и даже закапывали живыми в землю. Преступникам удалось завладеть пятью квартирами, общая стоимость которых составила 28 миллионов рублей.Ранее в городе Боровичи Новгородской области черные риелторы сначала получили деньги с незаконной продажи квартиры женщины, а после застрелили ее вместе с подругой. Трагедия произошла в 2015 году, однако дело передали в суд лишь спустя три года.