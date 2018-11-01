Злоумышленники, используя подконтрольные организации, незаконно осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...

«Следственной частью СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двух участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено, в период с октября 2015 по май 2017 года соучастники, используя подконтрольные организации, незаконно осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их кассовому обслуживанию, транзиту и инкассации денежных средств, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.С клиентов удерживалось комиссионное вознаграждение в размере 7,8% от суммы банковской операции.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены двое соучастников противоправной деятельности, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53