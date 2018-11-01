01.11.2018

2018-11-01 11:31:01

В Москве с многоэтажки сорвалась люлька со строителями

С высоты 12 этажа многоэтажного дома на проспекте Мира сорвалась строительная люлька с двумя рабочими, передает телеканал "". Очевидцы рассказали, что сперва вниз упал железный прут, а люлька рухнула вслед за ним. По словам прохожих, по меньшей мере одному из пострадавших удалось выжить. На место выехала машина скорой помощи. Части люльки приземлились на припаркованные у дома автомобили. Случайные прохожие не пострадали.