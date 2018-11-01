В квартире одного из мужчин обнаружили более 55 свертков с неизвестным веществом
В квартире одного из мужчин обнаружили более 55 свертков с неизвестным веществом
В Муроме полицейские задержали троих местных жителей. Мужчин подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Во время досмотра в карманах преступников оперативники нашли свертки с сыпучим содержимым. А в квартире одного из мужчин обнаружили более 55 свертков с неизвестным веществом, а также упаковочные материалы и маленькие весы.
Экспертиза показала, что в злоумышленники промышляли синтетическими наркотиками. При взвешивании оказалось, что там почти 60 граммов.
Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники МВД устанавливают каналы приобретения «синтетики».
Двое подозреваемых сидят под подпиской о невыезде, третий - заключен под стражу.