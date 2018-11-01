Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метровВ Муромском районе произошел крупный пожар на пилораме. В ночь на 1 ноября на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в селе Борисоглеб.На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Ликвидировать открытый огонь спасателям удалось за 20 минут. К 5 утра пилораму потушили полностью.Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 11 человек.