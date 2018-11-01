В среду, 31 октября, в парижском аэропорту Руасси – Шарль де Голль самолет компании Delta Air Lines задел крылом лайнер авиаперевозчика Air France.

В среду, 31 октября, в парижском аэропорту Руасси – Шарль де Голль самолет компании Delta Air Lines задел крылом лайнер авиаперевозчика Air France. О происшествии сообщает газета Le Parisien.Инцидент произошел, когда французский Airbus A330-200 выруливал на взлетную дорожку со стояночной площадки. Когда самолет, совершая маневр, приостановился, сзади его задел крылом лайнер компании Delta Air Lines, проезжавший по летному полю. Кормовая часть Airbus получила повреждения. В результате удара ни один пассажир не пострадал, передает ТАСС.Пассажирам Airbus, направлявшимся к острову Сен-Мартен, будет предоставлен ночлег. А утром 1 ноября они получат возможность воспользоваться другим рейсом.В настоящее время проводится расследование по факту случившегося.