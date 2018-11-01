С 1 ноября 2018 года в Московской области вступили в силу штрафы для собственников участков, заросших борщевиком.

С 1 ноября 2018 года в Московской области вступили в силу штрафы для собственников участков, заросших борщевиком.Соответствующее решение было принято Московской областной думой в августе текущего года. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц и от 150 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц.В СССР с середины XX века борщевик пытались выращивать как кормовую культуру, напоминает ТАСС. Однако оказалось, что сок растения вызывает воспаление кожи, а еще борщевик способен неконтролируемо распространяться.В конце 2017 года на территории Подмосковья было выявлено более 32 тысяч гектаров, поросших борщевиком. В 2018 году впервые в России правительство региона запустило программу по борьбе с этим растением. В течение текущего года на мероприятия в рамках программы будет выделено 300 миллионов рублей из областного бюджета.