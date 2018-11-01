Жуткий инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в американском штате Аризона. Неназванная женщина попала в ДТП в 100 километрах от города Финикс и шесть дней провела в овраге. Ей чудом удалось выжить.

Жуткий инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в американском штате Аризона. Неназванная женщина попала в ДТП в 100 километрах от города Финикс и шесть дней провела в овраге. Ей чудом удалось выжить, сообщает NBC.Женщина потеряла управления из-за дождей, размывших дорогу. Ее автомобиль протаранил изгородь, врезался в дерево и улетел в овраг. Водитель получила серьезные травмы. Несколько дней она не могла выбраться из машины.Когда ей, наконец, это удалось, пострадавшая отправилась в сторону местной железной дороги. Впрочем, ей не удалось пройти и 500 метров, как женщина потеряла сознание. Пастух Дейв Моралез обнаружил ее около устья реки.Мужчина вызвал полицию и скорую. Врачи диагностировали у женщины переломы ребер, обезвоживание и травму головы. Моралез заявил, что наткнись он на пострадавшую днем позже, ее было бы уже не вернуть.Потерпевшая была госпитализирована на вертолете. Ее жизни в настоящий момент ничто не угрожает.