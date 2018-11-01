Знаменитый дом актеров Московского художественного театра в Глинищевском переулке отреставрируют к весне 2019 года. Прежде всего приведут в порядок белокаменную арку, богато украшенную барельефами. Кроме того, предстоит восстановить мраморную облицовку подъездов и декоративные панно.

Знаменитый дом актеров Московского художественного театра в Глинищевском переулке отреставрируют к весне 2019 года. Прежде всего приведут в порядок белокаменную арку, богато украшенную барельефами — их избавят от сколов и трещин. Кроме того, предстоит восстановить мраморную облицовку подъездов и декоративные панно с цветочным орнаментом.Первая реставрация знаменитого дома актеров МХАТа как раз выпала на 80-летие постройки. За это время фасад утратил свой исторический цвет. Вместо бежевой краски вернут насыщенный темно-серый."Вы можете обратить внимание на цвет штукатурки — она темно-серая. На данный момент она окрашена вся сплошняком краской, а при раскрытии открывается авторский цвет. Вкрапления темного гранита абсолютно точно сочетаются с цветом гранитного цоколя", — рассказывает Галина Чернушевич, художник-реставратор, руководитель реставрационных работ.Восстановят белокаменную арку. Пышно украшенная барельефами, она напоминает Триумфальные ворота. Это характерный элемент для сталинского ампира, хотя в 1938 году (год строительства здания) стиль только зарождался. Скульптор Георгий Мотовилов создал две композиции: "Карнавал искусств" и "Парад физкультурников"."Внизу все очень сильно повреждено — соли, погодные условия, влага. Сейчас белый камень в процессе очистки, это еще не конечный результат, над ним будут работать", — показывает Евгений Ногин, главный инженер ГКУ "Мосреставрация".Реставраторам предстоит также восстановить порталы парадных подъездов, облицованных черным гранитом. Отреставрируют и панно — здесь использована редкая техника сграффито. Художник накладывает слои цветной штукатурки и затем прорезает ее с помощью тончайших линий. Так получается рисунок. В композиции растительный орнамент и медальоны с изображениями русских писателей: Толстой, Горький, Чехов.Здание в Глинищевском переулке было построено по проекту архитекторов Вячеслава Владимирова и Георгия Луцкого специально для актеров Московского художественного академического театра. Вдоль фасада десятки мемориальных табличек с известными именами: здесь жила Книппер-Чехова, Марецкая, Москвин, Образцов. А квартиру номер 52 на третьем этаже занимал режиссер театра Владимир Немирович-Данченко."Эта квартира, собственно, последнее пристанище Владимира Ивановича. Но он не уставал работать до самой смерти. Этот дом всегда был наполнен огромным количеством выдающихся деятелей культуры. Здесь проходили и репетиции музыкального театра, и репетиции МХАТа", — вспоминает Василий Немирович-Данченко, заслуженный артист РСФСР, внук режиссера Владимира Немировича-Данченко.Теперь здесь музей-квартира Немировича-Данченко. Все сохранили так же, как было при жизни режиссера.Реставрацию дома актеров МХАТа планируют завершить весной 2019 года.