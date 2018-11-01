Сотрудники полиции установили, что жительница столицы жестоко обращалась со своим 15-летним сыном, оскорбляла и наносила ему побои...

Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ярославскому району задержали 33-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в ненадлежащем неисполнении родительских обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка.Сотрудники полиции установили, что 33-летняя жительница столицы жестоко обращалась со своим 15-летним сыном, оскорбляла и наносила ему побои. В результате противоправных действий несовершеннолетний систематически пропускал учебные занятия.Установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних».По данному факту отделом дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29