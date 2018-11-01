Что по-настоящему удивляет, так это возможное освобождение из-под стражи Эрика Китуашвили, основателя автомобильного сообщества Смотра.ру, более известного как Эрик Давидыч. Еще в феврале 2016 года он был арестован по подозрению в инсценировке похищения автомобилей и незаконном получении денег от страховой компании.

Что по-настоящему удивляет, так это возможное освобождение из-под стражи Эрика Китуашвили, основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", более известного как Эрик Давидыч. Еще в феврале 2016 года он был арестован по подозрению в инсценировке похищения автомобилей и незаконном получении денег от страховой компании. Проще говоря, в крупном мошенничестве. Улик вроде бы хватало. Но тут вдруг удивительное решение от президиума Верховного суда России: арест и дальнейшее содержание Китуашвили под стражей признаны незаконными.Решение Верховного суда не означает, что Эрик Китуашвили невиновен. Но вполне может стать началом нового витка расследования."Решение суда не охватывает в целом уголовное дело. Оно не охватывает обвинение, оно не охватывает приговор. Оно относимо и касается только избрания и продления содержания под стражей Китуашвили Эрика Борисовича. Данное решение может послужить поводом к отмене приговора, и возвращения уголовного дела прокурору, который должен возвратить его, в свою очередь, для организации дополнительного расследования", — поясняет адвокат Эрика Китуашвили Андрей Ромашов.Дорогомиловский суд Москвы дал Китуашвили 4 года 8 месяцев тюрьмы за махинации с элитными иномарками и отмывание денег. Один день в изоляторе считается за полтора тюремных. В СИЗО блогер провел два года и девять месяцев, а значит, срок истекает завтра, подсчитал адвокат Давидыча. Свою вину блогер по-прежнему отрицает."В социальных сетях делали такой опрос, и люди пишут, что Китуашвили заслуживает реального тюремного срока. Был похищен не один миллион рублей под разными схемами. Воровали машины, потом сжигали, со страховых компаний получали денежные средства", — говорит руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.Как авто-блогер гонял по Москве на единственном в столице золотом BMW, может, и подзабыли, а вот ролики, вроде «Давидыч на охоте», про дорожную полицию, и сейчас собирают просмотры. Еще Китуашвили со стритрейсерами охотился на так называемую «банду GTA» 4 года назад, когда была серия убийств на трассе "Дон". Безуспешно, правда. Банду задержали силовики. Но Давидыч и сейчас остается одним из самых известных блогеров российского интернета. Несмотря на арест, а может и благодаря ему. Даже Европейский суд по правам человека за Китуашвили заступился: еще в апреле потребовал выплатить компенсацию за незаконное содержание под стражей."Компенсация уже получена им. Две тысячи сто евро", — рассказал адвокат Давидыча."А я не понимаю, за что он их получил. Мы будем наблюдать за данной ситуацией и будем официально обращаться, чтобы суд пересмотрел все, что происходило три с половиной года назад", — заявляет руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.Защита Давидыча говорит, что Верховный суд просто исправил ошибки Тверского районного и Мосгорсуда, которые принимали решения о продлении ареста авто-блогера на 1 год и 11 месяцев, пока шло предварительное следствие и ознакомление с материалами дела."Можно было не избирать такую жесткую меру пресечения, как заключение под стражу. Можно было избрать домашний арест, например, или залог, или подписку о невыезде", — считает управляющий партнер юридического бюро Андрей Андреев.Сейчас Китуашвили ждет, когда постановление Верховного суда поступит в Дорогомиловский. И блогера, судя по всему, отпустят. Он будет под подпиской о невыезде, например. Может, вообще без меры пресечения. Защита Давидыча намерена бороться за признание его невиновным.