Этап чемпионата серии автогонок Формула-1 впервые в истории пройдет во Вьетнаме. Он стартует в апреле 2020 года. Презентация трассы, которая расположена в Ханое, должна состояться на следующей неделе.

Этап чемпионата серии автогонок "Формула-1" впервые в истории пройдет во Вьетнаме. Он стартует в апреле 2020 года. Презентация трассы, которая расположена в Ханое, должна состояться на следующей неделе."Городу Ханой удалось завершить совместную работу, плодом которой стало право официально называться хозяином этапа чемпионата "Формулы-1" с апреля 2020 года", — цитирует заявление властей столицы Вьетнама РИА Новости.В настоящий момент "Формула-1" состоит из 21 этапа. До конца нынешнего сезона предстоит провести еще две гонки — Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби. Напомним, что британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1".