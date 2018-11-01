Теперь депутат будет работать в «Газпроме»

Теперь депутат будет работать в «Газпроме»В администрации Владимирской области продолжают происходить серьезные перемены. Вице-губернатор Алексей Конышев уволился по собственному желанию. 30 октября стало последним днем его работы, что подтвердили в Белом доме.Новым местом работы Конышева станет руководящая должность в региональном филиале «Газпрома» − «Газпром Газораспределение Владимир».Напомним, Алексей Конышев стал заместителем губернатора по строительству и развитию инфраструктуры в 2010 году, когда главой региона был Николай Виноградов. А в 2012 году Конышев занял пост первого вице-губернатора. В этой же должности он проработал и весь срок при бывшей «хозяйке» Белого дома Светлане Орловой.Кого назначат на его должность в команде Владимира Сипягина пока неизвестно.