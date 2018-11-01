Они договорились продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество

Они договорились продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничествоВладимир Сипягин встретился с представителями итальянских компаний, которые реализуют инвестиционные проекты в 33 регионе.Со стороны Белого дома также присутствовали советник Губернатора по экономике Алексей Пальчиков и первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Максим Никеров.Итальянская делегация получилась большая. На встречу пришли директор департамента международной деятельности группы компаний Marcegaglia Андреа Марко Кости, гендиректор «Марчегалии Ру» Филиппо Ли Готти, директор и финансовый директор «Ферреро Руссия» Мауро Падовани и Кира Миронова, гендиректор «Зоппас Индастриз Руссия» Марко Редегьери.Приветствуя иностранных гостей, губернатор особо отметил, что отношения между нашей страной и Италией имеют богатую историю и между ними, бесспорно, есть общие точки соприкосновения культурного и духовного наследия.«Развитие экономики, которое основано на взаимодействии с иностранными производителями - важнейший приоритет моей работы. Потенциал роста для итальянских проектов в нашем регионе огромен. Обладминистрация сделает всё необходимое для содействия росту предприятий, которые инвестируют в своё развитие на Владимирской земле», – подметил Владимир Сипягин.Обе стороны договорились продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество.