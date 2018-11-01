Глава региона оказался на 64 строчке из 85 возможных
Глава региона оказался на 64 строчке из 85 возможных
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» осенний выпуск проекта «Национальный рейтинг губернаторов».
Владимир Сипягин впервые попал в этот рейтинг. Глава 33-го региона оказался на 64 строчке из 85 возможных. Эксперты назвали несколько настораживающих моментов.
По мнению аналитиков, главной «головной болью» Владимира Сипягина стали подписанные в последние дни своей губернаторской деятельности Светланы Орловой поправки в Устав области. Теперь главе региона назначения своих замов необходимо согласовывать с депутатами Законодательного собрания.
А наиболее медийно-значимым поступком Сипягина эксперты назвали его желание сделать из резиденции Орловой гостиницу.