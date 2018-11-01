Глава региона оказался на 64 строчке из 85 возможных

Глава региона оказался на 64 строчке из 85 возможныхЦентр информационных коммуникаций «Рейтинг» осенний выпуск проекта «Национальный рейтинг губернаторов».Владимир Сипягин впервые попал в этот рейтинг. Глава 33-го региона оказался на 64 строчке из 85 возможных. Эксперты назвали несколько настораживающих моментов.По мнению аналитиков, главной «головной болью» Владимира Сипягина стали подписанные в последние дни своей губернаторской деятельности Светланы Орловой поправки в Устав области. Теперь главе региона назначения своих замов необходимо согласовывать с депутатами Законодательного собрания.А наиболее медийно-значимым поступком Сипягина эксперты назвали его желание сделать из резиденции Орловой гостиницу.