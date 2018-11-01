Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг
Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг
Владимирца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает региональный СледКом.
Мужчина прожил с женщиной в гражданском браке 25 лет. Несколько лет назад они переехали в новую квартиру, подозреваемый обеспечивал всю свою семью. Старший сын стал жить отдельно.
Конфликты в семье появились после рождения второго ребенка. Женщина стала приходить домой пьяной, мужчина начал подозревать, что она ему изменяет. На протяжении 5-ти лет воспитанием малыша занимались только отец и бабушка. Они старались наладить атмосферу в семье, призывали нерадивую маму вернуться к нормальному образу жизни.
В конце октября женщина снова пришла нетрезвая, а на замечания в свою сторону реагировала неадекватно.
Не выдержав накопившихся обид, мужчина несколько раз ударил гражданскую жену, из-за чего она упала.
Женщина так и пролежала на кухне целые сутки, подавая признаки жизни и хрипя. На помощь ей никто не пришел.
Когда подозреваемый подошел проверить состояние жены, то понял, что она умерла. 41-летняя женщина скончалась от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.
Мужчину заключили под стражу. 5-летний ребенок остался с бабушкой бабушки.