Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг

Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозгВладимирца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает региональный СледКом.Мужчина прожил с женщиной в гражданском браке 25 лет. Несколько лет назад они переехали в новую квартиру, подозреваемый обеспечивал всю свою семью. Старший сын стал жить отдельно.Конфликты в семье появились после рождения второго ребенка. Женщина стала приходить домой пьяной, мужчина начал подозревать, что она ему изменяет. На протяжении 5-ти лет воспитанием малыша занимались только отец и бабушка. Они старались наладить атмосферу в семье, призывали нерадивую маму вернуться к нормальному образу жизни.В конце октября женщина снова пришла нетрезвая, а на замечания в свою сторону реагировала неадекватно.Не выдержав накопившихся обид, мужчина несколько раз ударил гражданскую жену, из-за чего она упала.Женщина так и пролежала на кухне целые сутки, подавая признаки жизни и хрипя. На помощь ей никто не пришел.Когда подозреваемый подошел проверить состояние жены, то понял, что она умерла. 41-летняя женщина скончалась от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.Мужчину заключили под стражу. 5-летний ребенок остался с бабушкой бабушки.