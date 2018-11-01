Новый руководитель познакомился с трудовом коллективом компании и приступил к исполнению служебных обязанностей
Новый руководитель познакомился с трудовом коллективом компании и приступил к исполнению служебных обязанностей
Генеральным директором компании АО «Газпром газораспределение Владимир» избрали Алексей Конышев. Так решил совет директоров.
До назначения Конышев много лет проработал первым заместителем губернатора по промышленности и экономической политике.
31 октября новый руководитель познакомился с трудовом коллективом компании и приступил к исполнению служебных обязанностей.
Его предшественник Сергей Бондаренко останется руководителем региональной компании по реализации газа.