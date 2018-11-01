Онлайн-голосование проходит с 1 по 10 ноября. Итоги всероссийского конкурса будут подведены в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Заголовок: Владимирский участковый Илья Рыжов представляет Владимирскую область в финале конкурса "Народный участковый-2018"Лид: Онлайн-голосование проходит с 1 по 10 ноября. Итоги всероссийского конкурса будут подведены в канун Дня участкового уполномоченного полиции.1 ноября стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». За звание лучшего в этом году борются более 80 участковых уполномоченных полиции со всех уголков страны. Владимирскую область представляет участковый уполномоченный Отдела полиции №3 УМВД России по Владимирской области капитан полиции Илья Рыжов..Онлайн-голосование за самого народного участкового открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.Уважаемые жители Владимирской области!Давайте все вместе поддержим нашего земляка капитана полиции Илью Рыжова на финальном этапе конкурса, ещё раз доказав, что представитель владимирской земли достоин почетного звания "Народный участковый"!Как проголосовать1) Перейдите по ссылке выше, чтобы открыть сайт информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда"2) Ознакомьтесь с условиями конкурса.3) Авторизируйтесь в любой из предложенных социальных сетей (информация об этом размещена в блоке сразу после текста):Для этого щелкните по значку социальной сети, введите логин и пароль от Вашей учетной записи, и нажмите «Войти».4) Для того чтобы проголосовать, нажмите на сердечко напротив портрета участника конкурса.Обратите внимание, что на странице конкурса отображается лишь часть участников. Чтобы увидеть остальных, нажмите на расположенную под портретами кнопку «Загрузить еще».