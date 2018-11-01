Власти Индонезии планируют поднять со дна Яванского моря фюзеляж самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося утром 29 октября.

Власти Индонезии планируют поднять со дна Яванского моря фюзеляж самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося утром 29 октября. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Индонезии маршал Хади Тчахджанто.Как уточняется, министерство энергетики и минеральных ресурсов для извлечения корпуса авиалайнера готово предоставить необходимую тяжелую технику. Вес самолета составляет 80-100 тонн, передает ТАСС.31 октября спасатели обнаружили на глубине около 35 метров большой фрагмент лайнера, в том числе левую часть крыла. Также при помощи специального оборудования были запеленгованы сигналы бортовых самописцев, а позднее подводные камеры передали изображение оранжевого ящика, который, по заявлениям спасателей, является самописцем.Водолазы пытались добраться до черного ящика, но работы были приостановлены из-за плохой видимости и сильных подводных течений. Как отметил главком, в настоящее время поднятие на поверхность бортовых самописцев является приоритетной задачей.Авиалайнер Boeing 737 Max 8 крупнейшей бюджетной авиакомпании страны Lion Air потерпел крушение утром 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. В момент катастрофы на борту находились 189 человек, из которых никто не выжил.Пока не выдвигается никаких версий случившегося. Известен лишь факт, что во время предыдущего рейса 28 октября на самолете были зафиксированы серьезные технические неполадки, связанные с нарушением работы приборов навигации и скорости.По утверждению руководства Lion Air, все неисправности были ликвидированы. Министерство транспорта Индонезии потребовало проверить все подобные самолеты Boeing, находящиеся в парках авиаперевозчиков страны.