О непогоде предупредили в федеральном Гидрометцентре

О непогоде предупредили в федеральном ГидрометцентреВо Владимирской области, как и в ряде регионов Центральной России, объявлен «желтый» уровень опасности. Такие меры необходимы из-за густого тумана, об этом сообщают в федеральном Гидрометцентре.Всего уровней опасности – 5. «Желтый» занимает третью строчку и обозначает потенциально опасную погоду.Завтра в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью - 2-4 градуса тепла, днем воздух прогреется до + 7-9 градусов.