Нестабильная обстановка с природными загораниями вызывает тревогу

Нестабильная обстановка с природными загораниями вызывает тревогуВ 33 регионе в пожароопасный период этого года зафиксировали 129 очагов природных пожаров на общей площади 956,96 гектара, цитируют «» врио начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов.Нестабильная обстановка с природными пожарами в 2018 году вызывает тревогу. Сотрудники МЧС намерены сделать всё, чтобы в следующем году такое не повторилось. Правоохранители устанавливают лица, причастные к происшествиям с огненной стихией.Больше всего пожаров было в Гусь-Хрустальном районе – 49 случаев. В Собинском районе произошло 22 природных пожара.Еще одна важная тема - выжигание сухой травы. В пожароопасный период этого года зарегистрировали 190 палов, из которых 66 произошли на территории населённых пунктов. Площадь загораний составила 134 гектара. В 7-ми случаях палы привели к техногенным пожарам. За подобное правонарушение составлено 129 протоколов.Спасатели также отметили, что им удалось обеспечить пожарную безопасность в детских лагерях, СНТ и населённых пунктах в целом. Хотя вокруг 178 населённых пунктов необходимо обновить минерализованную полосу для защиты жилья от огня в случае лесного пожара.