Мужчина установил на свой компьютер программы для взлома

Мужчина установил на свой компьютер программы для взломаВо Владимирской области 42-летнего местного жителя обвиняют в хакерстве. Как сообщает прокуратура, мужчина «использовал компьютерные программы, предназначенные для уничтожения, блокирования, копирования компьютерной информации и нейтрализации ее защиты».Следствие проводило региональное ФСБ. Выяснилось, что в начале прошлого года мужчина при помощь специальных программ проник в ЭВМ в диапазоне Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов России. Он использовал эти компьютеры для майнинга, с помощью которого получал криптовалюту – биткойны.Хакер полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Муромский городской суд.