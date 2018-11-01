Горячая дискуссия развернулась на форуме Дни.ру. Читательница Ангелина попросила совета у пользователей Сети в очень личном вопросе.

Горячая дискуссия развернулась на форуме "Дни.ру".Читательница Ангелина попросила совета у пользователей Сети в очень личномвопросе.Женщина рассказала, что внастоящее время находится на первом месяце беременности. Но на днях ей диагностировалирак легких."Прогнозы неутешительные.Врачи говорят, рожать нельзя, так как, скорее всего, не переживу. А если сделаюаборт, шансы вылечиться будут. Но это такой долгожданный ребенок, вы дажепредставить себе не можете. Никому не пожелаю такой ситуации и такого выбора. Япросто отчаялась и не понимаю, что мне делать дальше...", – написалаАнгелина. На ее крик души откликнулись .Они вспомнили ситуацию известной певицыв 2015 году скончавшейся от рака головного мозга в возрасте 40 лет. В апреле2013 года у звезды родился сын Платон, а о страшной болезни она узнала осеньютого же года, после чего сразу же начала лечение, но онкология победила.Многие участники стали отговариватьженщину от родов. "Вспомните . Ребенок растет без мамы. Новая жизньвнутри вашего организма даст жизнь онкологии. Правы те, кто говорит, чтосначала надо вылечиться, а потом Бог поможет с ребенком. Вы подумайте, каковобудет ребенку без вас", – написал один из россиян."Жутькакая... конечно же аборт!!!" "Ни в коем случае не рожать. Вылечитьсясначала. Ребенку нужна здоровая мама, а не больная или вообще ее отсутствие", "Аборт!Однозначно!.. Развитие плода, выброс гормонов, раковые клетки гуляют поорганизму в десять раз быстрее, оставляя дублирующие метастазирования в разныхорганах!", "Включите мозг. Лечитесь. Ваш полуосиротевший ребенок никому будетне нужен", – написали форумчане.Однако нашлись и те, кто рекомендовал онкобольной читательнице"Дни.ру" рожать, несмотря ни на что. "Неслушай никого, рожай! Тогда точно жизнь, считай, не зря прожила", "Рожай и верьв чудо, малышка, на все воля Божья!", "Рожай, даст бог, раковые клеткиотступят. Ребенок – это божий дар и испытание", – посоветовали Ангелинероссияне.