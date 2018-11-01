Горячая дискуссия развернулась на форуме Дни.ру.
Читательница Ангелина попросила совета у пользователей Сети в очень личном
вопросе.
Горячая дискуссия развернулась на форуме "Дни.ру".
Читательница Ангелина попросила совета у пользователей Сети в очень личном
вопросе.
Женщина рассказала, что в
настоящее время находится на первом месяце беременности. Но на днях ей диагностировали
рак легких.
"Прогнозы неутешительные.
Врачи говорят, рожать нельзя, так как, скорее всего, не переживу. А если сделаю
аборт, шансы вылечиться будут. Но это такой долгожданный ребенок, вы даже
представить себе не можете. Никому не пожелаю такой ситуации и такого выбора. Я
просто отчаялась и не понимаю, что мне делать дальше...", – написала
Ангелина. На ее крик души откликнулись .
Они вспомнили ситуацию известной певицы
в 2015 году скончавшейся от рака головного мозга в возрасте 40 лет. В апреле
2013 года у звезды родился сын Платон, а о страшной болезни она узнала осенью
того же года, после чего сразу же начала лечение, но онкология победила.
Многие участники стали отговаривать
женщину от родов. "Вспомните . Ребенок растет без мамы. Новая жизнь
внутри вашего организма даст жизнь онкологии. Правы те, кто говорит, что
сначала надо вылечиться, а потом Бог поможет с ребенком. Вы подумайте, каково
будет ребенку без вас", – написал один из россиян.
"Жуть
какая... конечно же аборт!!!" "Ни в коем случае не рожать. Вылечиться
сначала. Ребенку нужна здоровая мама, а не больная или вообще ее отсутствие", "Аборт!
Однозначно!.. Развитие плода, выброс гормонов, раковые клетки гуляют по
организму в десять раз быстрее, оставляя дублирующие метастазирования в разных
органах!", "Включите мозг. Лечитесь. Ваш полуосиротевший ребенок никому будет
не нужен", – написали форумчане.
Однако нашлись и те, кто рекомендовал онкобольной читательнице
"Дни.ру" рожать, несмотря ни на что. "Не
слушай никого, рожай! Тогда точно жизнь, считай, не зря прожила", "Рожай и верь
в чудо, малышка, на все воля Божья!", "Рожай, даст бог, раковые клетки
отступят. Ребенок – это божий дар и испытание", – посоветовали Ангелине
россияне.