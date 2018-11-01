По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 млрд рублей
По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 млрд рублей
ВТБ Лизинг до конца года передаст Почте России 107 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Новая железнодорожная техника поставляется по трехстороннему договору, заключенному между ВТБ Лизинг, Почтой России и ОАО «ТВЗ» на условиях финансовой аренды. По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 млрд рублей, включая лизинговые платежи. Договор заключен сроком на 7 лет.
Новые вагоны будут эксплуатироваться в скорых и пассажирских поездах, а также в составе почтового поезда Москва-Владивосток. Они оснащены системой мониторинга, позволяющей отслеживать их техническое состояние в режиме реального времени. Срок службы новых багажно-почтовых вагонов составляет 40 лет, они обладают увеличенным объемом грузового отсека и межремонтным интервалом. Часть вагонов оборудована устройством понижения высоты автосцепки и возможностью подкатки тележек колеи 1435 мм вместо стандартных для России 1520 мм.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Почтовая связь имеет важное социальное значение и является одним из ключевых элементов национальной инфраструктуры. Финансируя проект по обновлению парка почтового-багажных вагонов, наша компания способствует повышению качества услуг, которыми пользуются миллионы жителей нашей страны».
«Мы постепенно замещаем подвижной состав, достигший предельного срока службы, новыми единицами техники, чтобы обеспечить своевременную и качественную доставку сотен миллионов отправлений. В том числе поэтому новые вагоны вводятся в эксплуатацию в преддверии пикового периода, связанного с новогодними праздниками», - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.