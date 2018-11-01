По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 млрд рублей

По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 млрд рублейВТБ Лизинг до конца года передаст Почте России 107 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Новая железнодорожная техника поставляется по трехстороннему договору, заключенному между ВТБ Лизинг, Почтой России и ОАО «ТВЗ» на условиях финансовой аренды. По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 млрд рублей, включая лизинговые платежи. Договор заключен сроком на 7 лет.Новые вагоны будут эксплуатироваться в скорых и пассажирских поездах, а также в составе почтового поезда Москва-Владивосток. Они оснащены системой мониторинга, позволяющей отслеживать их техническое состояние в режиме реального времени. Срок службы новых багажно-почтовых вагонов составляет 40 лет, они обладают увеличенным объемом грузового отсека и межремонтным интервалом. Часть вагонов оборудована устройством понижения высоты автосцепки и возможностью подкатки тележек колеи 1435 мм вместо стандартных для России 1520 мм.Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Почтовая связь имеет важное социальное значение и является одним из ключевых элементов национальной инфраструктуры. Финансируя проект по обновлению парка почтового-багажных вагонов, наша компания способствует повышению качества услуг, которыми пользуются миллионы жителей нашей страны».«Мы постепенно замещаем подвижной состав, достигший предельного срока службы, новыми единицами техники, чтобы обеспечить своевременную и качественную доставку сотен миллионов отправлений. В том числе поэтому новые вагоны вводятся в эксплуатацию в преддверии пикового периода, связанного с новогодними праздниками», - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.