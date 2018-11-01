Антидепрессанты помогают при депрессии не всегда. Специалисты Страны восходящего солнца выяснили причину, почему лекарства порой не справляются. Оказывается, существует несколько подтипов недуга, и к каждому, как водится, нужен свой подход.

Не секрет, что лекарства от депрессии спасают людей не всегда. Недавнее исследование японских учёных может объяснить причину безрезультативности медикаментов в некоторых случаях. Они впервые выявили три подтипа депрессии, к каждому из которых, по всей видимости, необходим свой подход.Депрессия (или большое депрессивное расстройство) затрагивает примерно 300 миллионов людей по всему миру, и эти показатели, согласно данным ВОЗ, растут. Несмотря на распространённость недуга, специалисты мало что знают о причинах его возникновения.Обычно медики назначают в качестве лечения приём распространённой формы антидепрессантов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, СИОЗС).Поясним, что серотонин (так называемый гормон счастья) – это нейротрансмиттер, влияющий на настроение, взаимодействие с другими людьми, качество сна и даже работу памяти. Считается, что СИОЗС способствуют повышению содержания серотонина в мозге. Проблема в том, что такие лекарства неэффективны примерно для 30 процентов пациентов."Ранее высказывались предположения, что существуют различные типы депрессии, и они влияют на эффективность работы препарата. При этом общего консенсуса", — рассказывает один из авторов работы Кэндзи Доя (Kenji Doya) из Института науки и технологии Окинава.В недавней работе, результаты которой опубликованы в научном издании Scientific Reports, специалисты Страны восходящего солнца искали, по каким признакам можно различать подтипы депрессии (и можно ли это сделать). С этой целью Доя и его исследовательская группа провела так называемый кластерный анализ целого ряда данных о здоровье, предоставленных 134 людьми.Половина участников исследования страдала от депрессии, остальным людям подобный диагноз поставлен не был (они послужили в качестве контрольной группы).Специалисты собрали клинические, биологические данные и истории из жизни людей (так называемый анамнез). Исследователи также брали анализы крови. Кроме того, испытуемые заполняли опросник, в котором были вопросы о качестве и количестве сна, состоянии психического здоровья.Также учёные сканировали мозг участников при помощи МРТ, чтобы получить данные о его активности в разных областях. Учёные изучили в общей сложности 78 регионов мозга, чтобы понять, как активность в разных частях органа согласуется между собой.Специалисты обнаружили свыше 3000 различных переменных, которые могли влиять на состояние человека. Но "основная задача работы заключалась в разработке статистического инструмента, который мог бы извлекать соответствующую информацию для объединения схожих переменных", объясняет первый автор исследования Томоки Токуда (Tomoki Tokuda).В итоге исследователи создали статистический метод, помогающий обнаружить несколько способов объединения данных, каждая группа которых отвечала за определённые функции организма. А уже по ним японские учёные определили различные подтипы депрессии, которые обозначили D1, D2 и D3.Так, у лиц с D1 наблюдалась сильная связь функций мозга и присутствовал опыт детских психологических травм. Пациенты с D2 показывали высокую функциональную связь в мозге, но не имели в анамнезе детской травмы. Люди с подтипом D3 характеризовались слабыми связями функций мозга и не испытывали травм в детстве.Кластерный анализ также показал, что СИОЗС, вероятнее всего, будут эффективны в случае людей с подтипами депрессии D2 и D3, но не D1.По словам Доя, это первое исследование, выявляющее подтипы депрессии на основе анамнеза и данных МРТ. "Оно даёт учёным, изучающим нейробиологические аспекты депрессии, перспективное направление для продолжения своих исследований,"- заключает учёный.При этом авторы работы признают необходимость проведения дальнейших работ с гораздо большим числом участников, чтобы подтвердить полученные результаты.Однако, как считают учёные, недавнее исследование уже сейчас может помочь специалистам улучшить методы диагностики и лечения депрессии.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о различных средствах, помогающих справиться с депрессией. Например, учёные предлагают принимать горячие ванны, обратить внимание на диету гипертоников и воспользоваться "сонной" терапией.