Два дня подряд в области проводили специальную операцию

Два дня подряд в области проводили специальную операциюДва дня подряд в области проводили операцию «Оружие». Правоохранители изъяли у владимирцев 19 единиц огнестрельного оружия, 2 единицы холодного оружия, свыше 600 граммов взрывчатых веществ и больше 400 боеприпасов различного калибра.В разных районах региона сотрудники МВД выявили 19 преступлений с незаконным оборотом оружия и зафиксировали 13 административных правонарушений.В пресс-службе полиции в очередной раз напомнили, что хранить оружие и патроны могут только те, у кого есть специальное разрешение.Если вы нашли оружие - немедленно сдайте его в органы внутренних дел, иначе это приведет к административной или уголовной ответственности.Граждане, сдавшие оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.