Игорь Маковский рассказал о ходе реализации основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду

Игорь Маковский рассказал о ходе реализации основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периодуГенеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду.В частности, он сообщил, что компаниями достигнуты ключевые показатели по всем критериям, определяющим уровень готовности к зиме, в том числе в части системной надежности и технического состояния электросетевого комплекса, персонала, противоаварийной, аварийно-восстановительной и ремонтной деятельности. Также были отмечены значительные результаты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в области снижения аварийности в сетях.Игорь Маковский также познакомил Андрея Черезова со стратегическими приоритетами Общества на ближайшую перспективу. В их числе – реализация масштабного проекта по цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, дальнейшее совершенствование системы оперативно-технологического управления, оптимизация организационной структуры и оптимизация программы ремонтов на основе показателей аварийности.