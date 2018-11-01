Американская актриса Дженнифер Лопес недавно снялась в фотосессии для журнала InStyle. На одной из фотографий она предстала в открытом изумрудном наряде, которое пользователи в шутку назвали занавеской.

Американская актриса Дженнифер Лопес недавно снялась в фотосессии для журнала InStyle. На одной из фотографий она предстала в открытом изумрудном наряде, которое пользователи в шутку назвали "занавеской".49-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру в сверкающем изумрудном платье от Valentino. Однако, как оказалось, изначально это была всего лишь накидка, которую затем решили превратить в платье. Один из посетителей развлекательного сайта 9GAG посвятили ей пост под названием "Она просто надела блестящую занавеску". Он уже собрал более десяти тысяч лайков.В интервью журналу InStyle Лопес призналась, что не ожидала, что когда-нибудь станет вдохновлять женщин своим телом. "Я просто была собой. В моей семье пышные формы всегда превозносили, и, более того, они считались частью культуры. Мне говорили: "У Дженнифер большой зад, и это хорошо", – поделилась она.Она также рассказала о стереотипах, которые существуют в современном шоу-бизнесе и запрещают женщинам преуспевать в разных видах деятельности – в кино, музыке и танцах. "Наступил тот самый момент, когда женщина не боится сказать, что хочет большего. Я не понимаю, почему ты не можешь быть одновременно актрисой, певицей и танцовщицей. Так же начинался весь этот бизнес! Почему ты не можешь быть и комедийной и драматической актрисой? Да, некоторые люди не могут совмещать, но есть и более талантливые личности. Так пусть они занимаются тем, о чем всегда мечтали!".Несколько дней назад Дженнифер Лопес объявила, что скоро выйдет замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бейсболист Алекс Родригез, с которым она познакомилась в марте 2017 года.