Инициатива Фонда Кобзона по
регистрации товарного знака – положительный опыт. Имена великих
соотечественников надо оградить от посягательств разного рода дельцов от СМИ.
Инициатива "Фонда Кобзона" по
регистрации товарного знака – положительный опыт. Имена великих
соотечественников надо оградить от посягательств разного рода дельцов от СМИ.
Организация "Культурный фонд Кобзона" отправила
заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков "Иосиф Давыдович
Кобзон", "Иосиф Кобзон" и "Нелли Кобзон". Эту
инициативу, о которой ранее сообщали Дни.Ру, приветствует член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Рад, что люди
близкие к семье и имеющие права на использование произведений Иосифа Кобзона
позаботились о том, чтобы оградить его имя от посягательств тех, кто любит
зарабатывать на славе ушедших в мир иной людей. Жаль только, что ведущих с
федерального ТВ, которые делают рейтинги на передачи о покойных, это может и не
остановить", – заявил Манукян.
Эксперт считает, что, если имена большинства ушедших от нас
соотечественников оградят так же, как имя , ведущие ток-шоу Борисов, Корчевников и Малахов останутся без
работы. "Ведь это львиная доля их передач. Вообще, мне кажется, что пора
уже принять закон о том, чтобы доброе имя наших любимых мэтров ушедших в мир
иной не марали грязью", – сказал Вадим Манукян.
Как ранее рассказала руководитель "Культурного фонда
" Юлия Дорохова, регистрация товарного знака нужна для того, чтобы
"эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, без
разрешения". Правда, по ее словам, пока с такими ситуациями близкие
Кобзона не сталкивались.