Инициатива Фонда Кобзона по регистрации товарного знака – положительный опыт. Имена великих соотечественников надо оградить от посягательств разного рода дельцов от СМИ.

Инициатива "Фонда Кобзона" порегистрации товарного знака – положительный опыт. Имена великихсоотечественников надо оградить от посягательств разного рода дельцов от СМИ.Организация "Культурный фонд Кобзона" отправилазаявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков "Иосиф ДавыдовичКобзон", "Иосиф Кобзон" и "Нелли Кобзон". Этуинициативу, о которой ранее сообщали Дни.Ру, приветствует член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Рад, что людиблизкие к семье и имеющие права на использование произведений Иосифа Кобзонапозаботились о том, чтобы оградить его имя от посягательств тех, кто любитзарабатывать на славе ушедших в мир иной людей. Жаль только, что ведущих сфедерального ТВ, которые делают рейтинги на передачи о покойных, это может и неостановить", – заявил Манукян.Эксперт считает, что, если имена большинства ушедших от нассоотечественников оградят так же, как имя , ведущие ток-шоу Борисов, Корчевников и Малахов останутся безработы. "Ведь это львиная доля их передач. Вообще, мне кажется, что порауже принять закон о том, чтобы доброе имя наших любимых мэтров ушедших в мириной не марали грязью", – сказал Вадим Манукян.Как ранее рассказала руководитель "Культурного фонда" Юлия Дорохова, регистрация товарного знака нужна для того, чтобы"эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, безразрешения". Правда, по ее словам, пока с такими ситуациями близкиеКобзона не сталкивались.