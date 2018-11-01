Ситуацию в лагере беженцев Эр-Рукбан, который контролируют Соединенные Штаты, иначе как гуманитарной катастрофой не назовешь. У мирного населения нет ни медикаментов, ни продуктов питания, а смертность увеличилась в несколько раз, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ситуацию в лагере беженцев "Эр-Рукбан", который контролируют Соединенные Штаты, иначе как гуманитарной катастрофой не назовешь. У мирного населения нет ни медикаментов, ни продуктов питания, а смертность увеличилась в несколько раз, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кстати, вчера обстановку в "Эр-Рукбане" описали и российские военные. Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков подтвердил, что в лагере действительно гуманитарная катастрофа, что не мешает американцам создавать и обучать отряды боевиков из местных жителей.В Ракке ситуация не лучше, добавляет Захарова. Штаты обещали всего за год восстановить город, однако сейчас там нет даже воды. Хоть какое-то снабжение наладили только на окраинах. А электричество и прочая инфраструктура до сих пор отсутствуют.Также Мария Захарова считает, что обвинения министра обороны США Джеймса Мэттиса – это обычная ревность. Глава Пентагона уверен, будто Москва пытается подменить урегулирование в Сирии по линии ООН Сочинскими и Астанинскими процессами. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ напомнила, что если бы не помощь России, то на месте Арабской Республики давно бы уже был террористический халифат.