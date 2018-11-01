Официальная территориальная схема обращения с отходами не предусматривает этого

Официальная территориальная схема обращения с отходами не предусматривает этогоРечи о том, чтобы привозить в Костромскую область мусор из других субъектов, на сегодняшний день не идет, сообщили «АиФ» в администрации Костромской области. Более того, официальная территориальная схема обращения с отходами не предусматривает этого.Ранее федеральное интернет-издание опубликовало информацию о вывозе мусора из Москвы и возможном захоронении его под Костромой. Журналисты со ссылкой на свои источники рассказали о планах по вывозу мусора из столицы в регионы. В числе прочих авторы материала назвали и Костромскую область. Однако эти сведения оказались недостоверными.По данным департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области, в 2016 году в регионе была принята территориальная схема обращения с отходами — основной документ, определяющий принципы работы по обращению с мусором и устанавливающий схемы потоков отходов. Этот документ опубликован в интернете, с ним может ознакомиться любой желающий. Схема не предполагает вывоза мусора в Костромскую область из других регионов.В пресс-службе областной администрации отметили, что вопрос по захоронению «чужого» мусора не рассматривался региональными властями. В органы власти Костромской области никаких запросов по этой теме не поступало.