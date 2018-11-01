Колесо, отлетевшее от грузовика, попало в женщину, шедшую по тротуару на Автозаводской улице на юге столицы. От полученных травм пострадавшая скончалась. Момент инцидента попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент дорожного-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего вечером 31 октября на Автозаводской улице в Южном административном округе столицы.На записи видно, как женщина подошла к припаркованному такси, после чего ее буквально снесло колесом от грузовика. От полученных травм пострадавшая скончалась."Произошло отсоединение заднего колеса от машины, которое убило женщину, стоявшую на остановке", — сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД. Агентство уточняет, что, по предварительным данным, со стороны водителя машины нарушений пока не выявлено.