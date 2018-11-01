При личном досмотре и по месту жительства у фигурантов полицейскими изъято почти 60 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

22 октября сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области задержаны трое жителей города Мурома. Мужчины 20-и, 34-х и 40 лет подозреваются в совершении преступлений, связанных с незаконным хранением и сбытом наркотических средств в крупном размере.В ходе личного досмотра в карманах одежды задержанных оперативниками обнаружены и изъяты свертки с содержимым сыпучей консистенции. При обыске по месту жительства у одного из фигурантов изъято более 55 фольгированных свертков с неизвестным веществом, упаковочные материалы и приборы для взвешивания.Экспертный анализ показал, что содержимым всех изъятых свертков является синтетическое наркотическое средство, общей массой почти 60 граммов.Полицейскими установлено, что изъятые запрещенные вещества предназначались для сбыта на территории города Мурома путем организации тайников-закладок.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств) и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения подозреваемыми наркотических средств, проводится проверка на их причастность к другим аналогичным преступлениям.В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Третий фигурант заключен под стражу.