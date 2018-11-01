В Москве злоумышленник ударил ножом одного из руководителей префектуры Северо-Западного административного округа и скрылся.

В Москве злоумышленник ударил ножом одного из руководителей префектуры Северо-Западного административного округа и скрылся. О происшествии СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.Как уточняется, инцидент произошел на Привольной улице на юго-востоке столицы. Неизвестный мужчина подошел сзади к чиновнику и ткнул его ножом в область бедра. После этого злоумышленник скрылся, передает ТАСС.Пострадавшим оказался руководитель аппарата префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы Алексей Микеров.Представители пресс-службы управления полиции Москвы подтвердили факт преступления. По их данным, нападение произошло в подъезде дома 61/1 по улице Привольной. Микерова доставили в больницу.В настоящее время ведется розыск подозреваемого.