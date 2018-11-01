Известный российский актер Даниил Страхов был избит неизвестными в Москве. Об этом сообщает один из телеграм-каналов.

Известный российский актер Даниил Страхов был избит неизвестными в Москве. Об этом сообщает один из телеграм-каналов.Страхов вышел из своей квартиры, чтобы сделать замечание людям, которые курили под окнами его дома. Внезапно между ними возник конфликт, и хулиганы напали на актера и нанесли ему несколько ударов по голове. Злоумышленникам удалось скрыться сразу после драки. Артист обратился с заявлением в полицию, а потом отправился в больницу. Сам Страхов пока никак не комментирует произошедший инцидент, передает телеграм-канал "Мутро против".Напомним, что Даниил Страхов учился на актёрском факультете Школы-студии МХАТ, после чего перевелся в Щукинское училище. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Страхов также появлялся в фильмах "Бригада" и "Грозовые ворота".В июле этого года актеры сериала "Ольга" Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяного мужчины в московском баре. Один из посетителей подошел к отдыхавшим звездам и начал их оскорблять. Затем дебошир вытащил на улицу Дергачева и начал его избивать. Когда Алина попыталась помочь Борису, то мужчина сильно ударил ее по лицу. Позднее потерпевшие и нападавший написали заявления друг на друга в полицию.