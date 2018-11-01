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США скончалась финалистка популярного шоу Беверли Макклеллан. Любимицы публики
не стало 30 октября.
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США скончалась финалистка популярного шоу Беверли Макклеллан. Любимицы публики
не стало 30 октября.
Американская певица скончалась в возрасте 49 лет после долгой и
трудной борьбы с онкологией. У Беверли был рак третьей стадии.
Женщина
до последнего не опускала руки и верила, что сможет победить страшную болезнь. Однако
недавно ее состояние резко ухудшилось, и звезду "Голоса" положили в больницу штата Калифорния, передает RadarOnline.com. Там Макклеллан и умерла в
окружении друзей.
Врачи сообщили, что опухоль дала метастазы во
многих частях тела. Поклонники американской
певицы скорбят и выражают соболезнования ее родным и близким.
Беверли Макклеллан стала одной из трех финалистов первого сезона шоу
"Голос". Певица попала в команду Кристины Агилеры и получила популярность. До
прослушивая в проекте она уже записала
пять независимых альбомов.
Макклеллан в возрасте
четырех лет начала играть на пианино, а затем освоила гитару, трубу, валторну, мандолину, разнообразные барабаны. Петь талантливая
девушка начала в 24 года. Сначала она выступала в клубах и барах Флориды. Беверли
выиграла Нью-йоркский национальный музыкальный фестиваль в 2004 году, став
лучшей среди 500 участников.