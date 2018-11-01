В США скончалась финалистка популярного шоу Беверли Макклеллан. Любимицы публики не стало 30 октября.

США скончалась финалистка популярного шоу Беверли Макклеллан. Любимицы публикине стало 30 октября.Американская певица скончалась в возрасте 49 лет после долгой итрудной борьбы с онкологией. У Беверли был рак третьей стадии.Женщинадо последнего не опускала руки и верила, что сможет победить страшную болезнь. Однаконедавно ее состояние резко ухудшилось, и звезду "Голоса" положили в больницу штата Калифорния, передает RadarOnline.com. Там Макклеллан и умерла вокружении друзей.Врачи сообщили, что опухоль дала метастазы вомногих частях тела. Поклонники американскойпевицы скорбят и выражают соболезнования ее родным и близким.Беверли Макклеллан стала одной из трех финалистов первого сезона шоу"Голос". Певица попала в команду Кристины Агилеры и получила популярность. Допрослушивая в проекте она уже записалапять независимых альбомов.Макклеллан в возрастечетырех лет начала играть на пианино, а затем освоила гитару, трубу, валторну, мандолину, разнообразные барабаны. Петь талантливаядевушка начала в 24 года. Сначала она выступала в клубах и барах Флориды. Беверливыиграла Нью-йоркский национальный музыкальный фестиваль в 2004 году, ставлучшей среди 500 участников.