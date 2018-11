В США на 50-м году жизни скончалась финалистка шоу Голос Беверли Макклеллан. Артистка больше года боролась с онкологическим заболеванием третьей стадии. Она ушла из жизни в окружении родных и близких.

В США на 50-м году жизни скончалась финалистка шоу "Голос" Беверли Макклеллан. Артистка больше года боролась с онкологическим заболеванием третьей стадии. Она ушла из жизни в окружении родных и близких, сообщает Today.Беверли Макклеллан родилась в штате Теннесси 6 июля 1969 года. Заниматься музыкой она начала еще в детстве. К 24 годам американка умела играть на гитаре, фортепиано и валторне. О сценической карьере до этого возраста Макклеллан, впрочем, не помышляла и никогда не училась петь.Певица активно выступала в барах и клубах Флориды. Постепенно у нее появилась своя аудитория.В какой-то момент, когда на счету Макклеллан было уже пять альбомов, ее продюсер предложил девушке поучаствовать в шоу "Голос". В ходе шоу певица попала в команду к поп-звезде Кристине Агилере и дошла до полуфинала, заняв в итоге третье место.It’s with a heavy heart that I say, “May you now rest in peace!” My heart goes out to #beverlymcclellan’s family and love ones.