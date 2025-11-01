Количество хулиганских звонков упало.

За минувшую неделю телефоны единой службы спасения «112» в регионе 11 781 обращение, что на 1,4% больше предыдущей. Из них сотрудники Центра обработки вызовов отработали 5 657 запросов.Наиболее значительные изменения произошли в количестве звонков в Федеральную службу безопасности и газовую службу: количество обращений увеличилось соответственно на 21,7% и 5,4%. Сообщений о беспилотниках стало больше на 17,1%, достигнув показателя в 89 случаев.Количество хулиганских звонков упало на 23,2% и составило 189 сигналов.