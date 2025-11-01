Ремонт и недовольство в микрорайоне Шепелево города Владимира. Здание местного дома культуры было построено в начале прошло века. ДК претерпел с того времени изменения. Жалобы жителей на то,

Ремонт и недовольство в микрорайоне Шепелево города Владимира. Здание местного дома культуры было построено в начале прошло века. ДК претерпел с того времени изменения. Жалобы жителей на то, что ремонтные работы не ведутся, поступали регулярно. Сейчас же долгожданный ремонт начался: поменяли окна, начали делать крышу здания. Бывшая староста села Лариса Соловьева выступила от имени жителей