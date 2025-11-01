На пресс-конференции 31 октября и.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева прокомментировала назначение экс-начальника отдела по обращению граждан минздрава

На пресс-конференции 31 октября и.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева прокомментировала назначение экс-начальника отдела по обращению граждан минздрава Северной Осетии Зарины Гаглоевой на должность нового главного врача первой детской поликлиники Владимира. Тамара Томаева, и.о. министра здравоохранения Владимирской области Это действительно компетентный, ответственный сотрудник, это грамотный специалист. Уже пообщалась со всеми моими структурными подразделениями. И