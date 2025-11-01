Горьковская железная дорога к ноябрьским праздникам запустила уникальный пригородный ретропоезд на паровозной тяге по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный. Это тестовый рейс, по итогам

Горьковская железная дорога к ноябрьским праздникам запустила уникальный пригородный ретропоезд на паровозной тяге по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный. Это тестовый рейс, по итогам которого может быть разработан новый туристический маршрут. Первый поезд пустился в путь 1 ноября, составы будут курсировать до 4 числа. Отправление из Владимира запланировано на 10:00, прибытие в Гусь-Хрустальный — на 12:30.