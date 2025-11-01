31 октября в Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди 19 детей, совершивших настоящие подвиги, были

31 октября в Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди 19 детей, совершивших настоящие подвиги, были ребята-герои из Владимирской области. Иван Игонин и Иван Кузнецов из Гусь-Хрустального спасли 5 человек из горящего дома. Мы рассказывали ранее об этом случае. Ребята увидели пожар в соседнем доме, вызвали спасателей, а затем