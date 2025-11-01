В результате проверки возбуждено административное дело против подрядчика.

В Кольчугино Владимирской области остановили незаконное строительство 5-этажного жилого дома. Выяснилось, что работы по возведению здания, запланированного к сдаче в конце 2026 года, начались без необходимого разрешения. Об этом рассказалиЗаместитель прокурора Антон Шишов лично выехал на объект, где уже были проведены земляные работы и укладывали фундамент. В результате проверки возбуждено административное дело против подрядчика, а главе администрации Кольчугинского района внесено представление из-за ненадлежащего муниципального контроля.После вмешательства прокуратуры строительство приостановлено.