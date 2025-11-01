Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила факт строительства пятиэтажного многоквартирного дома без соответствующего разрешения. В результате прокурорского вмешательства

Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила факт строительства пятиэтажного многоквартирного дома без соответствующего разрешения. В результате прокурорского вмешательства незаконное строительство было приостановлено. В ходе проверки земельного и градостроительного законодательства прокуратура установила, что на территории Кольчугино начато возведение многоквартирного дома, ввод которого в эксплуатацию планировался в конце 2026 года. Однако разрешение на строительство получено не было, что создавало