В Суздале завершился капитальный ремонт нижней плотины на реке Каменке, который проводился в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Обновленное гидротехническое сооружение теперь надежно защищает город от возможных наводнений. Об этом сообщили в облправительстве. Плотина, построенная в 1974 году, находилась в неудовлетворительном состоянии, представляя угрозу для жилых домов и инфраструктуры. За два года ремонта были проведены работы