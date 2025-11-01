10 ЗАПОВЕДЕЙ БЕЗДЕЛЬНИКА.
1. Рождаются уставшими, а живут для того, чтобы отдыхать.
2. Полюби свою постель, как себя самого.
3. Если видишь, что кто-то отдыхает, помоги ему.
4. Отдыхай днем, чтобы спать можно было ночью.
5. Работа - это святое, не трогай 6. Если можешь что-либо сделать завтра, не делай этого сегодня.
7. Работай как можно меньше, пусть другой за тебя поработает.
8. Успокойся, от отдыха никто никогда не умирал.
9. Если чувствуешь желание работать, сядь, посиди, и все пройдет.
10. Если работа - это здоровье, то пусть работают больные.
